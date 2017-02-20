“الوطني الحر”: ملتزمون بإقرار موازنة لا تزيد أعباء إضافية

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون خلال تلاوته بيان المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر أن “التيار خلال كل الاجتماعات التي تحصل حول قانون الانتخابات يبدي كل المرونة والتسهيلات للوصول إلى اتفاق، ونمد أيدينا إلى كل القوى السياسية، كما أننا نشكل إلى جانب الرئيس ميشال عون الضمانة والتوافق والراحة الحقيقية والعيش المشترك بين كل مكونات البلد مهما كانت نتيجة الانتخابات النيابية”.

وأوضح عون أنه “منذ لحظة انتخاب الرئيس عون وهو يبرهن أنه جاء ليجمع اللبنانيين لا ليعيد الاصطفافات لداخل المجتمع السايسي وهذا عامل كاف ومطمئن للجميع لتخفيف وطأة الحسابات الانتخابية الكثيرة هنا وهناك”، قائلاً “ناقشنا موضوع الموازنة”، مؤكداً “التزامه الإسراع بإقرار الموازنة بشكل لا يزيد على المواطنين أعباء إضافية”، مضيفاً إننا “نريد أن تاتي الموازنة بما يمكن من إصلاحات وأن تؤمن أي حق لأي مواطن واجب للدولة عليه”.

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