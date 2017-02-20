وفد إيراني يتجه إلى السعودية الخميس المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وفدا سيتجه إلى المملكة العربية السعودية في 23 فبراير/ شباط المقبل لبحث موضوع الحج ومشاركة المواطنين الإيرانيين في موسم الحج القادم.

وعلى صعيد آخر أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده ستواصل العمل من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار قاسمي إلى أن اجتماع أستانا كان جيدا ولم يكن به أي انكسارات، “على عكس ما يروج له الإعلام”.

وأعرب قاسمي عن تفاؤل بلاده بنتائج اجتماع “أستانا 2” الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخستانية.

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