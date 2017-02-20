تركيا تستهدف المفتي “حسون”

ارتكب الطيران التركي مجزرة بحق عائلة كاملة في مدينة الباب بريف حلب راح ضحيتها 18 شخصاً من أسرة مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون وهم 4 نسوة والأطفال والأب والجد.

وأحصت “تنسيقية الباب”، في صفحتها على “فيس بوك”، مقتل 22 مدنيًا بينهم أطفال ونساء، جراء الغارات الجوية والقصف المتبادل، والألغام التي زرعها تنظيم “داعش” على أطراف المدينة.

ووفقًا لتوثيق التنسيقية، فإن عشرة أشخاص من عائلة فلاحة قضوا في قصف مدينة الباب، بينهم أربع نساء وطفلين.

وفي حوار مع قناة “الميادين”، أكد المفتي حسون أن أقاربه الذين قضوا جراء القصف التركي على المدينة، هم جد وأب وأم وعم وأطفال و4 نسوة.

يذكر أن المفتي حسون كان قد فقد ابنه سارية في السنوات الأولى من عمر الأزمة السورية حيث اغتالته المجموعات المسلحة آنذاك.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

