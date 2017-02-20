بالصورة.. نادين نجيم بأجرأ إطلالة

20 فبراير, 2017 - 1:00 مساءً المصدر: مواقع
بالصورة.. نادين نجيم بأجرأ إطلالة

خضعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير فوتوغرافية جديدة، بعدسة المصوّر شربل بو منصور، للترويج لماركة (Bella Contact) للعدسات كونها الوجه الإعلاني لها في الشرق الأوسط.

وبدت نجيم بغاية الجمال والإثارة في هذه اللقطة التي نُشرت لها، ونالت إعجاب جمهورها الذين تمنوا لنادين المزيد من النجاح والتوفيق.

يشار أن نادين احتفلت بعيد ميلادها الـ 32، بحضور عدد كبير من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.

نُشير إلى نادين ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل (الهيبة)، الذي سيقدمه النجم السوري تيم حسن إلى جانبها.
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المصدر: مواقع
20 فبراير, 2017

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