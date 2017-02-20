شامانوف لا يستبعد احتمال تعرض روسيا “لهجوم غادر” من الناتو

أعلن فلاديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أنه لا يستبعد احتمال استخدام قوات الناتو في شرق أوروبا لتنفيذ هجوم غادر على روسيا.

وقال الجنرال خلال لقاء مع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في موسكو الاثنين 20 فبراير/ شباط، إنهم في الغرب يعتبرون ذلك كردع لروسيا ولكن نحن نرى أن هذه القوات والمعدات الحربية يمكن أن تستخدم لتنفيذ عمليات هجومية ضد بلادنا. كان لدينا مع هتلر أيضا اتفاق حول عدم الاعتداء قبيل الحرب الوطنية العظمى ولكنه نكث العهد وهاجم الاتحاد السوفيتي بشكل غادر يوم 22 يونيو/ حزيران 1941.

وذكر شامانوف أن روسيا وردا على هذه التحديات وكذلك بسبب الاستفزازات من جانب أوكرانيا بما في ذلك في القرم، قامت بتشكيل 4 فرق ميكانيكية وفرقة دبابات. وأضاف أن ضرورة الرد على توسع الناتو يلهي روسيا عن موضوع مكافحة الإرهاب الذي يعتبر المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار.

ولاحظ الجنرال أن المناطق التي يسيطر عليها داعش الإرهابي اتسعت وكبرت خلال فترة تصدي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهذا التنظيم.

وأشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما إلى أن روسيا لا تنتظر حدوث تغيرات حادة في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد استلام دونالد ترامب مقاليد السلطة هناك.

وشدد على صعوبة التصدي والتغلب على الإرهاب الدولي من جانب دولة واحدة أو حتى مجموعة دول، وقال إن هذه المهمة يجب أن تنفذ من جانب المجتمع الدولي بشكل كامل. وتأمل روسيا بقيام تعاون بناء وخاصة مع الرئيس الأمريكي ترامب ومع القيادات الجديدة التي ستنتخب في بعض الدول الرئيسية في أوروبا.

وقال إن روسيا تحترم إنجازات الولايات المتحدة في العديد من المجالات ولكنها لا توافق على رغبة واشنطن بتزعم العالم بشكل مطلق.

وأكد شامانوف أن العلاقات بين روسيا والغرب تدهورت خلال حكم باراك أوباما ووصلت إلى نقطة التجمد تقريبا.

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