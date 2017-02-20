محاضر ضبط في طرابلس والسبب ؟!

نظمت شرطة بلدية طرابلس في سوق الخضار وساحة الدفتار وسوق العطارين محاضر ضبط بحق اصحاب محال بيع لحوم الدجاج التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية، وقامت بتحرير ممرات المشاة في المناطق نفسها من التعديات.

وأكد رئيس شرطة بلدية طرابلس سميح حافظ “أنه بناء لتوجيهات رئيس البلدية أحمد قمر الدين عمدت الشرطة إلى إزالة التعديات الحاصلة في الأسواق الداخلية وحررت الأرصفة والممرات، ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين خصوصا محلات بيع اللحوم التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية في التخزين والعرض”، وحذر “من التلاعب في تواريخ صنع البضائع وانتهاء صلاحيتها”، لافتا “إلى أن الشرطة تقوم بدوريات راجلة لمتابعة الموضوع وعدم السماح لأي كان باللعب بصحة المواطنين”.

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