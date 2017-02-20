في دير الزور.. حماة.. ادلب.. الجيش يتصدى لعدو واحد

أسقطت وحدات من الجيش السوري طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من ارهابييه في دير الزور وريفها.

وقال مصدر عسكري أن الجيش استطاع اسقاط طائرة استطلاع صغيرة مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” كانت قادمة لاستهداف مواقعه في المنطقة.

كما دمر الجيش تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور وفي قرية الجفرة بالريف الشرقي، وأحبط هجوما ارهابيا لداعش على منطقة البانوراما.

وفي ريفي حماة وإدلب سقط عشرات القتلى والمصابين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية للجيش العربي السوري على تجمعاتهم ومحاور تحركهم.

وذكر مصدر عسكري في رف حماة أن الطيران الحربي نفذ سلسلة طلعات جوية خلال الساعات الماضية على مقرات ومواقع انتشار لتنظيم “داعش” في قرية حمادي عمر شرق مدينة سلمية بنحو 40 كم.

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