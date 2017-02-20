مبادرة الصدر لمرحلة ما بعد داعش في العراق

طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الاثنين 20 فبراير/شباط مبادرة لمرحلة ما بعد تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.
وتتكون مبادرة الصدر، من مجموعة حلول أولية من 29 بندا:
-تأسيس صندوق دولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة
-إيصال المساعدات الضرورية العاجلة للمتضررين
-ضرورة تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات
-لجنة إغاثة عراقية وبالتعاون مع الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر
-ضرورة تمتين الجيش العراقي والقوات الأمنية في المناطق المحررة
-ضرورة فتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان
-السعي دوليا من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية
-وضع استراتيجية متكاملة لإيجاد فرص عمل لجميع المقاتلين
-السعي من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية
-خروج جميع “القوات المحتلة الصديقة” من الأراضي العراقية
-فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر لإزالة التوترات الطائفية
-ضرورة إدامة الحوار السياسي للحفاظ على وحدة العراق
-تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي حصرا
-تنظيم دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة لإزالة القلق والخوف
-إطلاق حوار شامل للمصالحة الوطنية لا يشمل “البعث”
-جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة
-وضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها
-يتولى القضاء العراقي محاسبة المتعاونين مع داعش
-التدقيق في ملف المعتقلين من قبل الحكومة ووزارة العدل ومحاسبة الإرهابيين
-إغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية
-انتخابات أولية محلية بإشراف أممي
-فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية
-عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة
-إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة
-إقرار استراتيجية واضحة للإعلام الوطني
-إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر
-إيجاد آلية حكومية لتوثيق جرائم الإرهاب
-عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة
-اقتراح تأسيس مجلس أعلى لشؤون الأقليات في العراق.