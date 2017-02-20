مبادرة الصدر لمرحلة ما بعد داعش في العراق

طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الاثنين 20 فبراير/شباط مبادرة لمرحلة ما بعد تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

وتتكون مبادرة الصدر، من مجموعة حلول أولية من 29 بندا:

-تأسيس صندوق دولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة

-إيصال المساعدات الضرورية العاجلة للمتضررين

-ضرورة تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات

-لجنة إغاثة عراقية وبالتعاون مع الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر

-ضرورة تمتين الجيش العراقي والقوات الأمنية في المناطق المحررة

-ضرورة فتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان

-السعي دوليا من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية

-وضع استراتيجية متكاملة لإيجاد فرص عمل لجميع المقاتلين

-السعي من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية

-خروج جميع “القوات المحتلة الصديقة” من الأراضي العراقية

-فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر لإزالة التوترات الطائفية

-ضرورة إدامة الحوار السياسي للحفاظ على وحدة العراق

-تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي حصرا

-تنظيم دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة لإزالة القلق والخوف

-إطلاق حوار شامل للمصالحة الوطنية لا يشمل “البعث”

-جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة

-وضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها

-يتولى القضاء العراقي محاسبة المتعاونين مع داعش

-التدقيق في ملف المعتقلين من قبل الحكومة ووزارة العدل ومحاسبة الإرهابيين

-إغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية

-انتخابات أولية محلية بإشراف أممي

-فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية

-عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة

-إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة

-إقرار استراتيجية واضحة للإعلام الوطني

-إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر

-إيجاد آلية حكومية لتوثيق جرائم الإرهاب

-عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة

-اقتراح تأسيس مجلس أعلى لشؤون الأقليات في العراق.

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