محاولة لاغتيال السراج في طرابلس

قالت وسائل إعلام ليبية الاثنين 20 فبراير/ شباط إن موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج تعرض لإطلاق نار في طرابلس.

وتضاربت الأنباء بشأن إصابات في صفوف الحرس المرافق للسراج.

من جانبها أكدت وكالة الأناضول نجاة السراج في حادثة إطلاق النار، وتشير مصادر إعلامية إلى أن الحادثة كما يبدو كانت محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وأشارت مصادر مقربة من حكومة الوفاق إلى أن موكبا كان يقل رئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن السويحلي والسراج وآمر الحرس الرئاسي، نجمي الناكوع تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء مروره بالطريق السريع من قبل مجموعة مسلحة تمركزت قرب قصور الضيافة.

وأوضح المصدر، إصابة اثنين من الحراس، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ يجمع السويحلي والسراج والناكوع في طرابلس على خلفية الحادثة.

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