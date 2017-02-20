قطر تحاول العودة إلى دمشق عن طريق البوابة الألمانية

تحدث هانس أودو موتسل سفير ألمانيا في قطر أن هناك تنسيقا ألمانيا قطريا بشأن الأزمة السورية وأن الدوحة قدمت مساهمات كبيرة في الإعداد لاجتماع حول سوريا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وجاءت تصريحات السفير لصحيفة الراية القطرية نشرت الاثنين 20 فبراير/شباط، “لدى ألمانيا وقطر مرجعيات مشتركة بشأن مؤتمر جنيف، وكلانا يؤمن بأن المأساة السورية لا يمكن حلها إلا عبر الحل السياسي”.

وأضاف السفير أن بلاده حريصة على التعاون مع قطر، لأنها صوت إقليمي مهم وتشارك في العديد من الهيئات الدولية ولها نشاط كبير على مستوى الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية، قائلا “ساهمت قطر بجهد كبير في دفع المحادثات مع دعمها للمعارضة المعتدلة والحل السياسي”.

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