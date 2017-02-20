حصة من “مروحيات روسيا” بأيدي مستثمرين عرب

أبرمت شركة “مروحيات روسيا” عقدا لبيع 12% من أسهمها، التي تقدر بنحو 2.35 مليار دولار، لتحالف ضم صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومستثمرين عرب.

وذلك بحسب تصريح أدلى به رئيس شركة “روستيخ” الروسية سيرغي تشيميزوف للصحفيين على هامش مشاركته في معرض الأسلحة “IDEX 2017″ الاثنين 20 فبراير/شباط.

و”مروحيات روسيا” هي شركة تضم جميع مؤسسات صناعة المروحيات في روسيا وتدخل في مؤسسة “روستيخ”. وبحسب تشيميزوف فإن قيمة أسهم “مروحيات روسيا” تقدر بـ 2.35 مليار دولار.

وكان صندوق الاستثمار الروسي المباشر أعلن في وقت سابق أنه يعتزم بالمشاركة مع مستثمرين عرب شراء 25% من أسهم شركة “مروحيات روسيا” حتى نهاية عام 2016.

وتشير البيانات إلى أن حجم مبيعات “مروحيات روسيا” بلغ في عام 2015 نحو 220 مليار روبل، ووصلت أرباح الشركة الصافية في 2015 إلى ما يقارب 42.2 مليار روبل.

(الدولار = 58.5 بتاريخ 20 فبراير/شباط)

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