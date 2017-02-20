ترامب مصمم على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين في بروكسل ان الولايات المتحدة مصممة على “مواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، متحدثا عن “التزام قوي” للرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.
واستقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك نائب الرئيس الاميركي للمرة الأولى، واعرب من جهته عن رغبته في ان يتمكن الاتحاد الاوروبي من الاعتماد على “دعم ثابت” من واشنطن.
وقال توسك للصحافيين مخاطبا بنس “حصلت امور كثيرة في بلادكم وفي الاتحاد الاوروبي خلال الشهر الفائت. صدرت اراء جديدة كثيرة واحيانا مفاجئة تم التعبير عنها حول علاقاتنا وامننا المشترك للايحاء بان كل شيء يسير كالعادة على ما يرام”.
ويشير توسك بذلك الى الانتقادات الحادة التي وجهها ترامب الى الاتحاد الاوروبي متوقعا تعرضه لمزيد من التفكك بعد خروج بريطانيا منه.
ثم تناول توسك “الطلبات الرئيسية” الواجب احترامها في العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، موضحا انه تلقى من بنس ضمانا ان الادارة الاميركية الجديدة ستفي بها.
وقال بنس “اليوم، اتشرف باسم الرئيس ترامب ان اعتبر عن التزام الولايات المتحدة القوي بمواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي”.