ترامب مصمم على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين في بروكسل ان الولايات المتحدة مصممة على “مواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، متحدثا عن “التزام قوي” للرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.

واستقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك نائب الرئيس الاميركي للمرة الأولى، واعرب من جهته عن رغبته في ان يتمكن الاتحاد الاوروبي من الاعتماد على “دعم ثابت” من واشنطن.

وقال توسك للصحافيين مخاطبا بنس “حصلت امور كثيرة في بلادكم وفي الاتحاد الاوروبي خلال الشهر الفائت. صدرت اراء جديدة كثيرة واحيانا مفاجئة تم التعبير عنها حول علاقاتنا وامننا المشترك للايحاء بان كل شيء يسير كالعادة على ما يرام”.