أول إختبار لذكاء السوريين..

أعلنت وزارة التربية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع عن قيام أول سباق للذكاء في سورية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من جميع المحافظات.في الثالث من شهر آذار القادم

حيث صرح رئيس الهيئة عماد العزب . إن “السباق محصور بطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من كل المحافظات والمشاركة فيه اختيارية لمن يرغب ولا يترتب عليها أي شيء”

مبينا أن كل ما هو مطلوب للمشاركة التسجيل لدى إدارة المدرسة حيث يقام الاختبار العلمي لطلاب كل مدرسة ضمن المدرسة ذاتها كما يمكن التسجيل لدى مديريات التربية في المحافظات ولا سيما للطلاب غير الملتزمين بالدوام المدرسي ممن يعملون على تقديم الشهادة الإعدادية بطريقة حرة.

وأشار العزب إلى أن “الهيئة ووزارة التربية اتخذتا الإجراءات اللازمة لهذا السباق الذكائي”

مبينا أن تسميته سباقا وليس امتحانا أو اختبارا تهدف للابتعاد بالطلاب عن الأجواء الامتحانية وحساسيتها وما قد تسببه من توتر وقلق وضغط نفسي لدى البعض من المشاركين.

وبحسب العزب يهدف السباق إلى خلق حالة تنافسية مع الذات قبل الآخرين والتعرف على مقياس الذكاء وفق معايير علمية معينة وضعتها اللجنة العلمية المتخصصة والتي تضم نخبة من الكفاءات العلمية أعدت نماذج أسئلة متعددة المستويات كفيلة بالكشف عن الذكاء ودرجاته موضحا أن الغاية من حصر السباق بطلاب الصف الثالث الإعدادي هي كشف الطاقات الذكائية بكل أنحاء سورية وتوجيههم نحو التميز والإبداع العلمي بدعوتهم للتسجيل في المركز الوطني للمتميزين الذي يستقطب سنويا نخبة النخبة من الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية.

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