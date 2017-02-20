الميليشيات المسلحة تستمر بإستهداف المدنيين في دمشق وحلب ودرعا وحمص

تستمر الميليشيات المسلحة بإستهداف المدنيين والبنى التحتية في سوريا

حيث ارتقى 3 أشخاص وأصيب آخرون بإستهداف المشفى الوطني في درعا من قبل إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية

فيما تستمر الاعتداءات الارهابية بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في حيي السحاري والمطار مما تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة

كما أصيب 4 أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها الميليشيات المسلحة على حي حلب الجديدة.

ويستمر مسلحو القابون بقنص اتستراد حرستا والابنية المقابلة. في دمشق

وإلى ذلك استهدافت قرية جب الجراح بريف حمص الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية مصدرها الميليشيات المسلحة واقتصرت الأضرار على الماديات.

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