انتصارات جديدة للجيش العراقي والحشد الشعبي

واستأنفت قوات الجيش العراقي والحشد عملياتها لاستعادة الجانب الايمن لمدينة الموصل والتي انطلقت صباح امس الأحد من ثلاثة محاور جنوب و جنوب غرب المدينة وفق الاهداف المرسومة لها .

وافاد مراسل قناة العالم بان القوات تمكنت من السيطرة على معمل التفخيخ التابع لداعش في اطراف قرية السحاجي وقتلت اكثر من 15 مسلحا من داعش، فضلا عن تفجير 8 سيارات مفخخة حاولت اعتراض تقدم القوات نحو اهدافها.

ورصدت استخبارات الحشد الشعبي عجز داعش عن تقديم الاسناد لعناصرها على تخوم قرية السحاجي، بسبب كثافة النيران.

وبالتوازي شرعت هندسة الحشد الشعبي بتطهير قرية السحاجي من العبوات الناسفة والالغام بعد تحريرها من تنظيم داعش الإجرام وقامت ببناء السواتر الترابية الواقية في محيط القرية .