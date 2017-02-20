مخزومي: لبنان يبقى جسرا بين الشرق والغرب

التقى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي، في دارته بيت البحر، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، قال مخزومي: “إن تعزيز العلاقات مع اليابان يعد مكسبا للبلدين، وأن لبنان يبقى جسرا بين الشرق والغرب ومحطة أساسية للأعمال والتجارة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الخفيفة والتقنيات”، داعيا إلى “التعاون لتطوير التعليم المهني لتمكين الشباب من مواءمة طاقاتهم مع حاجات لبنان والمنطقة.

وأكد أن لبنان ضرورة للعالم في مشروع إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن “القطاعين العام والخاص على أهبة للتعاون في هذا المجال المهم لإعادة الاستقرار والسلام في المنطقة”.

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