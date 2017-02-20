المرشحة للرئاسة الفرنسية التقت باسيل..

أكدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان “أن افضل طريقة لحماية المسيحيين في الشرق الاوسط هي القضاء على التطرف الاسلامي.

ولفتت لوبان بعد لقائها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع الوفد المرافق، الى انها اخذت هذا الأمر على عاتقها في فرنسا، “لان خطر التطرف الاسلامي قاتل، وقد كنا ضحاياه جراء الهجمات التي وقعت في فرنسا، وهي هجمات مستمرة على الاراضي الفرنسية، وأضافت “انها بالتأكيد اقل جسامة لكن عددا لا بأس به من الهجمات يقع اسبوعيا في الوقت الحالي عبر الاعتداء على عناصر من الشرطة ومدنيين، وهم يهتفون “الله اكبر”.

ورأت لوبان ” أن وسيلة حماية الاقليات المسيحية هي القضاء على اولئك الذين يهدفون الى تدمير كل الاقليات، هذا واضح بالنسبة لي، وما يهمني في موضوع حماية المسيحيين هو العمل على تمكينهم من البقاء في ارضهم وليس كما اقترح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منذ سنوات بإقناعهم بترك بلادهم وتحويلهم الى لاجئين في بلادنا، مشيرة الى ” ان هذه الرؤية خطيرة لمسيحيي الشرق الاوسط وهذا ليس هدفي، وإنما ما اريده هو جعلهم يواصلون العيش بأمان وطمأنينة في بلدانهم”.

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