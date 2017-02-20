أنقرة: واشنطن تنوي تعزيز دعم “درع الفرات”

أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيق، الاثثنين 20 فبراير/شباط، أن واشنطن عازمة على تعزيز دعم عملية “درع الفرات” التي ينفذها الجيش التركي شمالي سوريا.

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية عن إشيق قوله في ختام لقائه مع نظيره الأمريكي الجديد، جيمس ماتيس: “ماتيس أكد قبل أي شيء حاجة تركية للدعم في حربها على حزب العمال الكردستاني”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الدعم.

وتشير وكالة “إنترفاكس” الروسية إلى أن لقاء إشيق مع ماتيس تم على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال إشيق: “خلال حديثي مع ماتيس، أبلغني أن بلاده لا تحضر لأي شيء آخر إلى جانب العملية العسكرية في الرقة”، مشيرا إلى أن هذه العملية تنفذها قوات أكراد سوريا من “حزب الاتحاد الديمقراطي”.

وأضاف الوزير التركي: “قلنا للأمريكيين منذ زمن بعيد إن التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي ضد تنظيم “داعش” مساوٍ تماما للتعاون مع جماعة إرهابية ضد أخرى”.

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