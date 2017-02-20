البطريرك يازجي : لنصلّي من أجل الأمان والاستقرار في سوريا

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إلى الصلاة من أجل إحلال الأمن والاستقرار في سورية والحفاظ على وحدة أراضيها.

ووجه البطريرك يازجي في رسالة الصوم نداء المحبة والسلام إلى الشعب السوري معربا عن الأمل في إحلال السلام والاستقرار في سورية بأقرب وقت ممكن

من جهة ثانية جدد البطريرك يازجي دعوته إلى إطلاق سراح المطرانين المخطوفين بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس ويوحنا ابراهيم متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس.

حيث كانت مجموعة إرهابية مسلحة قامت في ال 22 من نيسان عام 2013 باختطاف المطرانين يازجي وابراهيم أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في قرية كفر داعل بريف حلب.

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