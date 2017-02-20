إعتصام يوم الأربعاء ..للمطالبة بإطلاق سراح عميد الأسرى ورفاقه

تقيم لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتصاماً جماهيرياً أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق يوم الأربعاء المقبل

وذلك للتنديد بالممارسات الصهيونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل واستمرار سلطات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر صدقي المقت عميد الاسرى السوريين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها “ستقوم خلال الاعتصام بتقديم رسالة إلى بعثة الصليب الأحمر تطالب من خلالها المنظمات الدولية ومنظمة حقوق الانسان بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاطلاق سراح المناضل صدقي المقت وجميع الأسرى السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل”.

واعتبرت اللجنة أن استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني باعتقال المقت تحت حجج وذرائع واهنة لن يكسر إرادته أو عزيمته بل سيزيده صلابة ومنعة وقوة وإرادة في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

هذا ويتزامن الاعتصام مع اليوم الذي ستعقد فيه محكمة صهيونية جلسة محاكمة المقت الذي اعتقل منذ تاريخ 25-2-2015 وحتى تاريخه وبعد أن أمضى في سجون الاحتلال 27 عاماً.

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