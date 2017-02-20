ميركل تؤجّل زيارتها إلى الجزائر بسبب…

ذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه تقرر تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرسمية المقررة إلى الجزائر بسبب “وعكة صحية” أصابت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح البيان، الاثنين 20 فبراير/شباط، أن “السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الجزائر، بسبب (التهاب رئوي) أصاب الرئيس بو تفليقة”.

وأضاف مكتب الرئيس أن “الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا”.

وكان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية خلال زيارتها إلى الجزائر بلقاء الرئيس بوتفليقة، والتباحث معه حول ” تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذلك الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط”.

وأعلنت مصادر مطلعة على جدول الزيارة أن الطرفين سيدفعان باتجاه “التعاون والشراكة والمبادلات بين البلدين”.

وهذه ثاني زيارة لميركل إلى الجزائر منذ تسلمها منصبها وذكرت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن عدد الشركات الألمانية المستثمرة في الجزائر يتجاوز 200 شركة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

