مقتل 40 مسلحاً كردياً شمالي العراق بغارات تركية

أعلنت قيادة الأركان التركية، الاثنين 20 فبراير/ شباط عن تنفيذ مقاتلاتها غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره .

وجاء في بيان صدر عن قيادة الأركان التركية: “الغارات الجوية استهدفت مغارة للعمال الكردستاني في منطقة زاب.. وحصل القصف بناء على معلومات استخباراتية استهدفت مقاتلي الحزب”.

ووفقا للبيان فقد قتل 40 مسلحا، جراء الغارات التي نفذت على مرحلتين مستهدفة كهوفا داخل مناطق زاب وأفاشين وباسيان الجبلية شمالي العراق، كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كمخابئ، على حد تعبيرها.

ويشار إلى أن الصراع بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني ينشب في عدة مدن ذات غالبية سكانية كردية جنوب شرق تركيا، وتستهدف المقاتلات التركية مواقع الحزب في جبال قنديل، ويرد مقاتلو الحزب باستهداف مواقع الجيش التركي وأرتاله العسكرية بعمليات هجومية في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد.

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