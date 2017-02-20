بالصوة.. ههل سبق وأن شاهدتم ابنتي جورج قرداحي

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صور باميلا وباتريسيا ابنتي الإعلامي جورج قرداحي مشيرين عبر التعليقات إلى جمالهما الطبيعي المميز.

وقرداحي متزوج من السيدة إيدا وله 3 أولاد هم غابرييل وباتريسا وباميلا.وكانت الوالدة تحدثت في تصريح سابق لـ”لها” عن زوجها الإعلامي الكبير قائلةً: “تزوّجته وسيماً، وأمضينا معاً عشرين عاماً قبل أن تشاركنا الشهرة حياتنا، فما من مشكلة أن نمضي الأعوام الباقية مع شهرة”.

ووصفت حياتها: “زوجي رجل وسيم، وقد غيّرت الشهرة حياتنا وعانينا صعوبات مع بداية دخوله هذا العالم لكنّ لم تتعرض حياتنا الزوجية للخطر وحبنّا لم يتغيّر وهذا هو الأهم. اعتدنا على هذا النمط من الحياة مع الوقت”.

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