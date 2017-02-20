بدء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة أرقام الموازنة وجدول الضرائب

20 فبراير, 2017 - 5:35 مساءً
20 فبراير, 2017
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