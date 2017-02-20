“منصة الرياض “تحذّر ديمستورا من استبداله!

20 فبراير, 2017 - 5:54 مساءً المصدر: وكالات
“منصة الرياض “تحذّر ديمستورا من استبداله!

حذر المدعو رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية ( منصة الرياض ) من ذهاب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، لتشكبل وفد معارض آخر يتألف من مجموعات متعددة ،

مبيناً أن أي توجه في هذا المسار سيعني ” فشل المفاوضات قبل بدايتها كما حدث في الجولات السابقة ” .

حيث كان  المبعوث الدولي إلى سوريا هدد سابقا أنه ” إذا لم تشكل المعارضة السورية وفدا موحدا لمحادثات جنيف فسأفعل ذلك “.

ونوه آغا إلى عدم قدرة دي ميستورا على توسيع المقاعد في وفد الهيئة العليا للمفاوضات قائلاً : ” طبعا ليس بوسع دي ميستورا أن يوسع المقاعد في وفد الهيئة ، ولكن بوسعه أن يدعو آخرين ” .

وأوضح آغا أن الحديث عن طلب المعارضة السورية لاستبدال دي ميستورا رسميا ” سابق لأوانه ” ،

إلا أنه أكد أن المعارضة السورية قد تحتاج ” مستقبلاً إلى وسيط دولي أكثر شجاعة وإنصافا أمام من يملون عليه إرادتهم ، وأشد إخلاصا لهيئة الأمم ، والتزاما بقراراتها

هذا وكانت  ” منصة موسكو ” قد اعربت  عن عدم التزام ديمستورا  بقرار مجلس الأمن ” 2254 ” حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف ،

كما اتهم قدري جميل رئيس مايسمى منصة موسكو  وفد المعارضة السورية في الرياض بـ ” الخروج عن مضمون القرار ” .

 

المصدر: وكالات
20 فبراير, 2017

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