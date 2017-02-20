الجيش السوري يفتك بالمسلحين ومقراتهم على إمتداد سوريا

يستمر الجيش السوري مدعوما بالقوات الحليفة بإستهداف “جبهة النصرة” و”داعش” المصنفين على لائحة الارهاب الدولي إضافة إلى الرد على خروقات الميليشيات المسلحة التي تستهدف نقاط الجيش ومنازل المدنيين.

حيث استهدف الجيش السوري بصاروخٍ أحد مواقع الميليشيات المسلحة في الجزيرة السابعة بحي الوعر في مدينة حمص, وذلك رداً على استهداف المسلحين بالقصف ورمايات القنص الأحياء المواجهة في المدينة.

فيما استهدفت حامية مطار دير الزور العسكري بالقذائف الصاروخية تجمعات مسلحي تنظيم “داعش” في منطقة المهندسين القريبة من جبل “الثردة” جنوب مدينة دير الزور، مما أسفر عن تدمير 4 آليات مزوَّدة برشاشات ثقيلة، ومقتل وجرح عدد من المسلّحين.

وإلى ذلك واصل الجيش السوري تقدمه في بنيامين وسيطر على منشرة1ومنشرة2ومنشرة أبو عمر والمنتجع بالتزامن مع تقدم الجيش السوري وحلفائه في ضاحية الأسد غرب حلب وسيطرتهم نارياً على جسر الرقة في حلب

فيما دمرت وحدة من الجيش سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار يقودها انتحاري من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية بنحو 150 مترا شرق جامع المنشية

و مقتل المدعو عبيدة محمد عبد الرزاق المصري القائد العسكري لمليشيا “لواء المعتز بالله” خلال الاشتباكات مع الجيش السوري بحي المنشية بمدينة درعا.

وفي حماه وريفها دمرت وحدة من الجيش السوري في رمايات مدفعية دقيقة على تجمع لإرهابيي داعش عددا من الآليات وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين شرق قرية الرشيدة بنحو 12 كم”.أسفرت عن تدمير مستودع أسلحة وذخيرة بشكل كامل ومقتل 8 إرهابيين من بينهم “عمر محمد الصبحا” و”عمر العمر” و”سيف الخالد” و”سطام الحسن” و”سامر العقلا” و”خرفان العبيد” إضافة إلى إصابة 5 إرهابيين آخرين”.

فيما وجه سلاح الجو ضربات مكثفة على أرتال لتنظيم “داعش” الإرهابي في محور عقيربات القساطل بريف حماة الشرقي ما أدى إلى “مقتل 29 ارهابيا وتدمير 6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة”.

بالتزامن مع تدمير الطيران الحربي دبابة لارهابيي تنظيم “داعش” وجرافة كانوا يستخدمونها في تخريب وتجريف الأراضي في قرية سوحا” بريف سلمية الشرقي.

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