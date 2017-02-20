نجل شقيقة قديروف نائبا لرئيس نادي “تيريك”

20 فبراير, 2017 - 5:48 مساءً المصدر: وكالات
نجل شقيقة قديروف نائبا لرئيس نادي “تيريك”

تمت تسمية إبراهيم زكريوف ابن أخت الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، نائبا لرئيس نادي “تيريك” غروزني، وتعيين وزير شؤون الشباب الشيشاني عيسى إبراهيموف نائبا ثانيا .

وحل النائبان الجديدان مكان كل من أبتي علاء الدينوف وحيدر ألخانوف، فيما تولى الأخير مسؤولية المدير العام لأكاديمية “رمضان”، لتطوير مواهب كرة القدم في جمهورية الشيشان.

ويحتل فريق تيريك المرتبة الخامسة في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، برصيد 28 نقطة، بعد 17 جولة، حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات، و5 خسارات.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قد تولى رئاسة نادي العاصمة غروزني، بين الفترة 2004 – 2011، ليخلفه بعد ذلك الرئيس الحالي محمد داوودف.

المصدر: وكالات
20 فبراير, 2017

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