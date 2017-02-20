بوادر أزمة دبلوماسية بين طهران وأنقرة

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين 20 فبراير/شباط السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين، وسلمته رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته ضد إيران.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين 20 فبراير/شباط السفير التركي لدى طهران، وسلمته رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته ضد إيران.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن مساعد وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور استدعى سفير أنقرة في طهران رضا هاكان تكين عقب تصريحات الرئيس التركي الأخيرة وكذلك وزير الخارجة مولود جاويش أوغلو، حول سعي طهران إلى تقسيم المنطقة على أساس طائفي وقومي.

وكان أردوغان قال خلال زيارته إلى البحرين، إن إيران تسعى وراء “التوسع الفارسي” في سوريا والعراق.

من جهته قال جاويش أوغلو، في كلمة له خلال مؤتمر الأمن الأخير في ميونيخ، إن الدور الإيراني في المنطقة يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيع في سوريا والعراق.

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