وزارة الاعلام تستغني عن قاماتها

أصدر وزير الاعلام السوري محمد رامز ترجمان قرارا بالاستغناء عن عشرات المتقاعدين العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ضمن سلسلة الاجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة، والفائض عن الحاجة.

وقال مصدر في الإذاعة والتلفزيون إن القرار شمل مذيعين ومخرجين وصحفيين، وأن عددهم بلغ 49 متقاعدا ومن بينهم المذيع المعروف محمود الجمعات الذي شغل منصب مدير الإذاعة لعدة سنوات ،

كما شمل القرار مخرج البرنامج الدرامي الإذاعي المعروف حكم العدالة لفترة طويلة محمد عنقا ، والمعلق الرياضي المعروف وجيه شويكي ، ومن الأسماء الواردة : المذيعة نهاد تلاوي ، ومدير الانتاج جميل العبد، والمذيعة رجاء الزين.

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