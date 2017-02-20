الدبابات الروسية تغزو الصحراء العربية

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن عقد صفقة كبيرة لبيع دبابات “تي-90 إم إس” الحديثة إلى إحدى دول الشرق الأوسط.

وأوضح مانتوروف على هامش مشاركته في المعرض الدولي الـ13 للأسلحة “IDEX 2017” في أبوظبي، الاثنين 20 فبراير/شباط، أن أول عقد لتصدير الدبابات تم التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول. وتوقع عقد اتفاقية جديدة حول دفعة أخرى من الدبابات في القريب العاجل.

وتابع مانتوروف أن هذه الدبابات خضعت خلال العامين الماضيين لاختبارات في عدد من دول الشرق الأوسط، بما فيها الكويت.

كما كشف الوزير عن مفاوضات ستجريها روسيا مع الإمارات حول تحديث منظومات “بانتسير-إس” الصاروخية التي باعتها روسيا إلى البلاد سابقا.

وأكد الوزير إجراء مفاوضات مع السعودية حول توريد طائرات حربية روسية وأسلحة للقوات البرية.

وكانت شركة “أورال فاغون زافود” الروسية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن كافة الاختبارات لدبابة “تي-90 إم إس” وهي نسخة معدلة لدبابة “تي-90″، تم تطويرها للتصدير لتتلاءم مع خصائص المناخ في الشرق الأوسط وبعض دول أمريكا اللاتينية.

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