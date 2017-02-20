“قسد” تتقدم على حساب “داعش” في 5 قرى جديدة في الرقة

أعلنت مايسمى “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم، أنها تمكنت من السيطرة على كل من قرى نوفل وعزيز والفرار وصباح الخير بالإضافة إلى قرية كسار، وتلة السيرياتيل الاستراتيجية.

حيث كانت المدعوة جيهان شيخ أحمد المتحدثة بإسم مايسمى “حملة غضب الفرات” قد أعلنت وفق ما نقلته مواقع كردية أن الخطوة تهدف إلى “تحرير الريف الشرقي وعزل الرقة عن دير الزور”.

تجدر الإشارة إلى أنه في 17 شباط الجاري أطلقت “سوريا الديموقراطية” الخطوة الثانية للمرحلة الثالثة من حملة “غضب الفرات”، وتركز فيها على عزل محافظة الرقة عن محافظة دير الزور، من المحور الشرقي.

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