خط أنابيب جديد من العراق إلى إيران

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن بغداد وطهران وقعتا مذكرة تفاهم الاثنين 20 فبراير/شباط، لدراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك بشمال العراق عبر إيران.

وذكرت الوزارة أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا نفط البلدين في بغداد يدعو لتشكيل لجان لحل خلاف على حقول نفط مشتركة ودراسة نقل الخام العراقي إلى مصفاة عبادان الإيرانية.

وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي في البيان إنه اتفق أيضا مع نظيره الإيراني بيجن زنغنه، الذي يزور العراق، على “تنسيق المواقف في منظمة أوبك لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق النفطية العالمية وبما يدعم أسعار النفط”.

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