بعض مسلحي “لواء الأقصى” إلى الرقة ..والباقي…؟

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن خروج ثلاث دفعات من مسلحي “لواء الأقصى” من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي إلى مناطق “تنظيم داعش” في محافظة الرقة.

وبحسب ما نقلته التنسيقيات عمن أسمته قيادي سابق في ميليشيا “جند الأقصى” أن نحو 50 مسلح من “لواء الأقصى” خرجوا على ثلاث دفعات بسلاحهم الخفيف بحماية “الحزب الإسلامي التركستاني”، الذي رافقهم إلى آخر مناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام” في ريف حماة الشرقي.

فيما نقل ناشطون معارضون عن مصدر أهلي في خان شيخون، أن مسلحي “لواء الأقصى” في مدينة مورك شمال حماة، بدأوا بإخلاء المدينة والتوجه إلى الخان، في ظل اتفاق مع “تحرير الشام” تمهيدًا لخروج جميع مسلحي الفصيل باتجاه الرقة.

لكن ناشطون تحدثوا عن ترجيحهم تعثر الخروج بشكل كامل، ولا سيما أن “لواء الأقصى” لا زال يتنصل من تهمة تصفيته نحو 130 مسلح من ميليشيات “الجيش الحر” بحسب ما نقلوه عن قياديين في “تحرير الشام”

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