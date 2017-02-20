إيران تكتشف احتياطيات من النفط والغاز الصخري

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية عن اكتشاف احتياطيات من النفط الصخري غرب البلاد تقدر بملياري برميل، مشيرة إلى أن الاحتياطيات المستكشفة منه كانت الأولى المثبتة في إيران.

وذكر بهمن سليماني نائب مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية أنه “واستنادا إلى الدراسات وأعمال الاستكشاف، فإن احتياطيات النفط الصخري في ولاية بلورستان تقدر بما لا يقل عن ملياري برميل من الخام الخفيف”.

وأشار سليماني إلى أن أعمال التنقيب عن الغاز الصخري مستمرة هي الأخرى في الولاية المذكورة، مرجحا استكمال الدراسات ذات الشأن بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في إيران بنحو 160 مليار برميل، وتعادل 10 في المئة من إجمالي احتياطي النفط العالمي، حيث تحتل إيران المركز الرابع بين كبار المنتجين.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشطة في مجال استكشاف واستخراج النفط الصخري في البلدان غير الأعضاء في “أوبك”، تنوي حسب معهد Rystad Energy AS النرويجي للاستشارات، زيادة استثماراتها في التنقيب لتصل إلى 15 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك في ضوء قرار بلدان “أوبك” وكبار المنتجين خفض الإنتاج مؤخرا.

أودين مارتينسين من مكتب دراسات التنقيب التابع للمعهد النرويجي المذكور، أكد في تعليق بهذا الصدد أن العام 2016 كان الأسوأ من نوعه لشركات التنقيب عن النفط الصخري، حيث تراجعت عائداتها في أمريكا الشمالية بنسب تراوحت بين 30 و50%، مشيرا إلى أن خفض إنتاج “أوبك”، سوف يمثل طوق نجاة ينقذ هذه الشركات.

واعتبر مارتينسين كذلك، أن خفض “أوبك” الإنتاج، سيساعد شركات النفط الصخري في البت بقرارها النهائي إزاء استثماراتها في الكثير من مشاريعها.

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