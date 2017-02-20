مصرع 50 شخصاً بسبب سوء الأحوال الجوية في أفغانستان

أعلنت وزارة الطوارئ الأفغانية، الاثنين 20 فبراير/شباط، مصرع 50 شخصا وإصابة 44 نتيجة حوادث متعلقة بالعواصف الثلجية خلال الثلاثة أيام الماضية، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت وكالة “نوفوستي” الروسية إنه كان قد أعلن في وقت سابق مقتل 14 شخصا خلال يوم واحد شمالي البلاد، نتيجة الإصابة بالتجمد.

وقال عمر محمدي، المتحدث باسم وزارة الطوارئ إن 25 من رعاة المواشي فقدوا في عاصفة ثلجية، بالإضافة إلى مصرع 11 آخرين بانهيار سقف بسبب انهمار الأمطار في ضواحي كابل.

ووفقا لمحمدي، فقد توفي 239 شخصا وأصيب 214 آخرون في 22 مقاطعة أفغانية خلال شهرين بسبب الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة، وأدت سوء الأحوال الجوية إلى تدمير أكثر من 520 منزلا وتضرر 420 خلال نفس الفترة.

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