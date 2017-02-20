هيئة التنسيق النقابية تعلن الاضراب والتظاهر

أشار نقيب العلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى ان المسؤولين لا يتذكروا الفساد الا حين يحاربون الفقراء، متسائلا: “هل ابناء المؤسسة العسكرية والمتعاقدين هم الذين يتهربون من دفع الضرائب؟ ولماذا الفجور في وجه الفئات الشعبية؟”.

وخلال مؤتمر صحافي لهيئة التنسيق النقابية، لفت الى “أننا لا نريد فرض ضرائب على الشعب بل نريد ضريبة على أرباح المصارف وإصلاح النظام الضريبي”، مؤكدا انه “كفح الكيل فطارة تدفعون بالسلسة لمجلس النواب او مجلس الوزراء ولا تريدون ان يعيش الشعب بكرامته، فانكشفت الحقيقة”.

ودعا للمشاركة في الاضراب بعد غد الاربعاء تزامنا مع انعقاد جلسة الوزراء الساعة 3:30 في ساحة رياض الصلح، محذرا ان “معكم حتى نهاية شهر شباط والا ستكون الخطوة الثانية اكبر”، مشددا على “أننا لن ندع أي وسيلة ديمقراطية الا وسنلجأ اليها لاقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل عادل”. كما دعا المعلمين بالمدارس الخاصة بكل فرع لعقد جمعية عمومية غدا الساعة 4 للعمل على انجاح ضراب الاربعاء.

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