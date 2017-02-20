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الخارجية الروسية تعلن وفاة فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
20 فبراير, 2017
- 7:16 مساءً
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20 فبراير, 2017
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