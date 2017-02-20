قدري جميل : لن نشارك في جنيف إلا إذا…؟

صرح قدري جميل القيادي في “جبهة التغيير والتحرير” أن “منصة موسكو” للمعارضة السورية تلقت دعوة “غير واضحة” لحضور مفاوضات جنيف.

حيث اشترط جميل في تصريحات صحفية اليوم إعطاء “منصة موسكو” حقوقا متساوية مع المشاركين الآخرين في المفاوضات، مؤكدا رفض المشاركة في المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق في جنيف في الـ23 فبراير/شباط، في حال عدم تلبية هذا المطلب.

وكانت مصادر قريبة من التحضير للمفاوضات قد كشفت أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا دعا وفد المعارضة، الذي شكل في الرياض في الـ10 فبراير/شباط، كوفد المعارضة الرئيسي،

فيما تلقت أطياف المعارضة الأخرى الدعوات للحضور بصفة خبراء ومستشارين.

من جانبها ذكرت “منصة حميميم” أنها مازالت تنتظر دعوة لحضور المفاوضات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

