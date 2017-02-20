الإمارات تبرم عقودا بـ 1.9 مليار دولار في ثاني أيام “آيديكس”

صرح متحدث باسم معرض الدفاع الدولي “آيديكس” بأن الإمارات أبرمت عقودا الاثنين 20 فبراير/شباط بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).

وتشمل العقود عقدا بقيمة 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار) مع شركة “روسوبورون إكسبورت” الروسية.

وقال راشد الشامسي المتحدث باسم معرض “آيديكس” إن “روسوبورون إكسبورت” ستقدم 5000 صاروخ مضاد للعربات المدرعة علاوة على تقديم التدريب والدعم للقوات المسلحة الإماراتية.

وفازت شركة “ساب” السويدية بعقد قيمته 865.7 مليون درهم لتقديم أنظمة استطلاع محمولة جوا وقطع غيار، بينما حصلت شركة “ماكسيموس أير” ومقرها أبوظبي على عقد بقيمة 1.8 مليار درهم لتوريد طائرات شحن.ومنحت الإمارات يوم الأحد عقودا بقيمة 4.5 مليار درهم.

وبدأ “آيديكس”، وهو أكبر معرض عسكري، في المنطقة في الـ19 فبراير/شباط بمشاركة أكثر من 1200 شركة ويختتم يوم الخميس القادم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

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