لا منخفض قطبي يوم السبت

نفى الدكتور رياض قره فلاح أستاذ علم المناخ في جامعة تشرين عما يشاع بأن منخفض قطبي حاد وصقيع قادم من شرق أوروبا يوم السبت 25شباط…

كما صرّح الدكتور رياض للحدث نيوز بأن الأقمار الصناعية تظهر لنا أجواء صافية خالية من السحب فوق المناطق الساحلية يومي الاثنين والثلاثاء، وتظهر غيوم فوق الساحل يوم الأربعاء، تتزايد كثافتها يوم الخميس. مع فرصة هطول زخات مطرية خفيفة يوم الجمعة دون انخفاض درجة الحرارة.

وأكّد أيضاً أن درجات الحرارة مستقرة نوعاً ما خلال الأسبوع القادم وتستمر في الارتفاع…

صور الأقمار الصناعية من يوم الاثنين إلى الجمعة

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