الكرملين: بوتين يعزي بوفاة تشوركين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين 20 فبراير/شباط، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، وأيضا لموظفي وزارة الخارجية الروسية.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين 20 فبراير/شباط، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، وأيضا لموظفي وزارة الخارجية الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين تلقى ببالغ الأسى نبأ وفاة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين.

وأضاف بيسكوف: “الرئيس الروسي ثمن عاليا مهنية ومهارة تشوركين الدبلوماسية.. الرئيس عبر عن تعازيه لأقاربه وأصدقائه وأيضا لموظفي وزارة الخارجية الروسية”.

يذكر أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين توفي الاثنين 20 فبراير/شباط في نيويورك في الولايات المتحدة قبل يوم من بلوغه سن الـ 65 عاما.

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