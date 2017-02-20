رياشي: لا نزال في مرحلة البحث المعمق بالموازنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الرابعة والنصف من عصر اليوم، في السراي الحكومي، إجتماعا لمجلس الوزراء، غاب عنه الوزراء: يعقوب الصراف، محمد كبارة، ايمن شقير، وبيار بو عاصي، وجرى خلاله استكمال البحث في مشروع الموازنة العامة.

بعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الثامنة مساء، أدلى وزير الإعلام ملحم رياشي بالمعلومات الآتية: “لا نزال في مرحلة البحث المعمق بالموازنة، ويستمر البحث في جلستين تعقدان الاربعاء والخميس المقبلين لمتابعة موضوع الموازنة بالتفاصيل وبالعمق وبشكل دقيق، وليس لدي ما اطرحه عليكم اليوم غير السلام والسلام عليكم”.

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