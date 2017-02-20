ترامب يواجه حملة جديدة لمنع دخوله بريطانيا

“لن نستقبله” هذا ما قاله عمدة لندن وزعيم المعارضة في حال قرّر ترامب زيارة بريطانيا، ولكن الأمر المثير للقلق هو أن نبذ مسؤولي بريطانيا للرئيس الامريكي الذي أثار سخطا عالميا بقراراته الغير منصفة لحقوق الانسان، ستضع ملكة بريطانيا في موقف محرج لاسيما وأنها الوحيدة التي دعت ترامب لزيارة مملكتها.

وفي إصرار منه على منع دخول ترامب الى بريطانيا، دعا عمدة لندن المسلم “صديق خان، يوم الأحد 19 فبراير/شباط 2017، إلى عدم استقبال الرئيس الأمريكي خلال زيارته الرسمية لبريطانيا؛ نظراً لسياسته القاسية بخصوص الهجرة.

وجاء طلب خان بعد قرار ترامب بحظر السفر على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، معتبرا أن قرار الرئيس الامريكي قاسٍ ومخزٍ، وقال: في ظل الظروف الراهنة لا ينبغي علينا استقبال ترامب بحفاوة، وبسط السجاد الأحمر للترحيب به.

يذكر أن تصريحات عمدة لندن جاءت قبل يوم واحد من مناقشة عريضة في البرلمان (تطالب بإلغاء زيارة ترامب للبلاد)، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص سحب دعوة الرئيس الأمريكي من عدمه.

وأما زعيم حزب العمال البريطاني “جيمي كوربن” فقد أكد على موقفه الرافض لزيارة ترامب قائلا: إن زيارة الدولة المخطط لها لقدوم ترامب، إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من عام 2017، يجب أن يتم إلغاؤها، ردّاً على حملته المتشددة ضد الهجرة.

وردّت الحكومة البريطانية في الآونة الأخيرة على عريضة إلكترونية وقَّعها أكثر من مليون و850 ألف شخص، تطالب البرلمان بإلغاء زيارة ترامب إلى البلاد، المزمع إجراؤها خلال العام الجاري قائلة: إننا سنقوم قريباً باستقبال ترامب بحفاوة.