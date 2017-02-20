نصرالله: سوريا تجاوزت مرحلة الخطر

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في حديث للقناة الأولى الايرانية أن “سوريا تجاوزت مرحلة الخطر”، مشيرا الى أن “الوضع الميداني في سوريا أفضل من أي وقت سبق منذ اندلاع الأزمة”.

ورأى نصرالله أن “موقف روسيا كان موقفا ممتازا وهذا ما ظهر من خلال المواقف السياسية والوجود العسكري على مدى أكثر من سنة، كما حققت انتصارات عسكرية مهمة وبعض الدول ضمت روسيا الى محور المقاومة في حين لا تعتبر روسيا نفسها كذلك”، لافتا الى أن “هذا ما يظهر عبر موقفها في اليمن، لكن نمتلك تقاربا في المواقف حيال سوريا”.

وشدد على أن “الذي أوجد “تنظيم داعش” اسرائيل وأميركا، وهذا ما نشهده من الدعم العلني في بعض الأحيان التي تقدمه اسرائيل لهذه المجموعات عبر الدعم التسليحي والدعم الجوي”، كاشفا أن “هذا من الأمور اليقينية وقد تبين بالوثائق لاحقا”.

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