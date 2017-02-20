داعش يهرب من الموصل باتجاه !!

كشف مجلس محافظة صلاح الدين عن هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل باتجاه المحافظة، مؤكداً وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي في عدد من مناطق صلاح الدين.

وذكر عضو المجلس خالد الدراجي، أنه “بعد انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي هرب عدد من عناصر وقيادات التنظيم من الموصل باتجاه صلاح الدين”، مؤكداً أنهم “دخلوا للمحافظة بتسلل مع النازحين والعوائل العائدة لمناطقها”، وفقاً لوكالة أنباء الإعلام العراقي.

وأضاف أن “مجلس محافظة صلاح الدين ناقش في الجلسات الماضية أوضاع النازحين والخروقات الأمنية التي تعرضت لها المحافظة في الفترة الأخيرة من خلال استضافة مدراء البلديات والصحة والتربية وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة”.

وأشار الدراجي إلى أن “هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي في عدد من مناطق المحافظة”.