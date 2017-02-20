السعودية تتهم ايران!!!

شن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاحد، هجوما لاذعاً على ايران، فيما وصفها بأنها “أكبر دولة داعما للإرهاب في العالم ولا تؤمن بالمواطنة”.

وقال الجبير خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في المانيا بحضور دولي عالي المستوى إنه “ربما هناك صفقة بين ايران والقاعدة وداعش”، مشيراً الى أن “ايران استقبلت قيادات القاعد خلال الحرب الامريكية على التنظيم”.

وأضاف الجبير، أن “ايران اكبر دولة راعية للارهاب في العالم ولا نتؤمن بالمواطنة”، متهما اياها بـ “انها ما زالت تواصل تهريب الصواريخ الباليستية للحوثيين في اليمن”.