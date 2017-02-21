عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 21-02-2017:

العناوين

النهار

اليوم سقوط المهلة الأولى… نحو المجهول

تصعيد ميداني في سوريا عشية جنيف وتوتر تركي – إيراني

القوات العراقية تقترب من مطار الموصل ماتيس : لسنا في العراق لسرقة نفطه

بنس يحضّ دول حلف شمال الأطلسي على مزيد من الانفاق العسكري

فيتالي تشوركين مات فجأة فخسرت روسيا ديبلوماسياً بارعاً

الأخبار

تحالف التيار والقوات: «مش زيّ ما هيّي»

هدايا رياض سلامة لسعد الحريري وشركاته.. 575 مليون دولار في 3 سنوات

نصرالله: لن نلتزم خطوطاً حمراء على أمونيا حيفا ونووي ديمونا

البناء

رحيل فيتالي تشوركين… وموسكو قلقة من تعثر العملية السياسية في سورية

طهران تبدأ بمؤتمر دعم الانتفاضة ترجمة «العام 2017 عام فلسطين»

توافق على جلسة تصويت على قانون الانتخاب منتصف أيار منعاً للفراغ؟

الجمهورية

أزمة سياسية حقيقية في الأفق

لوبن: لمواجهة التطرّف

برّ]: الفراغ المجلسي.. يعني لا دولة

تطوُّع المسيحيين في الجيش… عوائق على طريق الزوال

اللواء

معلومات متضاربة حول إمكانية إقرار الموازنة في جلسة الخميس بدل الجمعة ولا تأكيد عن فصل السلسلة عنها

عون يُؤكِّد مضيَّه حتى النهاية في إنجاز قانون الإنتخاب

ماتيس في بغداد: لا نريد نفطكم

الديار

لماذا أصبح الطائف متوازنًا مع عون؟

المستقبل

قف.. «إشاعة» حمراء!

عون يؤكد المضي في إنجاز قانون انتخاب جديد

الحريري يعرض الأوضاع مع الصفدي وسفير السويد

الاسرار

النهار

تدقيق عقاري…

طُلب إلى الدوائر العقارية التدقيق والتحقُّق من صحّة عمليات شراء أراضٍ يملكها لبنانيّون مغتربون وبأسعار زهيدة.

قانون لا يطبّق…

لوحظ أن قانون تجريم مُطلقي النار في الهواء لا يطبّق بدقّة في بعض المناطق.

مواد فاسدة…

تبيّن أن مواد غذائيّة فاسدة تدخل لبنان لانعدام المراقبة، ولا يكشف عن وجودها إلّا بعد بيع كميّات منها.

البناء

خفايا – استغرب وزير سابق المواقف التي صدرت عن بعض الجهات السياسية منتقدة الكلام الإيجابي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن سلاح المقاومة وأهمية الدور الذي يؤدّيه وحاجة لبنان إليه، علماً أنّ هذه الجهات نفسها كانت قد أشادت بخطاب الرئيس عون الذي ألقاه بُعيْد أدائه القسم الدستوري في المجلس النيابي 31 تشرين الأول الماضي ، والذي تضمّن الموقف نفسه من سلاح المقاومة؟

الجمهورية

يجري الحديث عن تعيين أحد موظفي الفئة الأولى في السلك الديبلوماسي كتعويض له عن الحرمان الذي تعرّضت له مؤسسته وكتقدير على العمل الذي قام به أخيراً.

أبلغ حزب مسيحي المعنيّين بأنه سيضع فيتو في حال اختيار إسم لا يُراعي معايير معيّنة لإستلام مركز رفيع.

سجّل أكثر من مسؤول رسمي التقى مسؤولة غربية ملاحظات رفيعة المستوى عن لياقتها وتصرُّفاتها وكلامها الراقي ووصفها مسؤول كبير بالساحرة.

اللواء

لغز – وصف نائب بارز تولى مسؤوليات متعددة ما يجري في اجتماعات إحدى لجان الطاقة بأنه «طبخة بحص».

غمز – لعبت جهة حزبية دوراً بعيداً عن الأضواء في تسوية أزمة إعلامية تخطت الأسبوع!

همس – على هامش البحث بأرقام الموازنة تبين أن هاجساً شهرياً، يتعلق بتوفير الرواتب المنتظمة لموظفي القطاع العام.

المستقبل

يُقال – إنّ دولاً مجاورة لسوريا تدرس بشكل جدّي سبل مواجهة احتمالات «تسرّب» مئات العناصر التابعة لـ«داعش» إلى أراضيها إبان حسم المعركة ضدّه في الموصل والبدء بضربه في الرقّة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

