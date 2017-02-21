مجلس الأمن لن يكون كسابق عهده دون تشوركين

اعتبر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن اجتماعات مجلس الأمن المقبلة بشأن سوريا وغيرها من القضايا لن تكون كسابق عهدها بدون المندوب الروسي الراحل فيتالي تشوركين.

وكتب المندوب البريطاني في تغريدة على ” تويتر” إن اجتماعات مجلس الأمن المقرر عقدها هذا الأسبوع في الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية والأوكرانية، لن تكون كسابق عهدها برحيل المندوب الروسي”.

وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه وشعوره بالصدمة لدى علمه بنبأ الوفاة المفاجئة لفيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة: “عدت إلى نيويورك قبل قليل، وتلقيت نبأ وفاة المندوب الروسي الدائم فيتالي تشوركين، الدبلوماسي البارز بالصدمة والحزن”.

وأشار غوتيريس إلى أنه “على الرغم من أننا لم نعمل معا إلا قليلا، كنت أقدر عاليا إمكانية العمل معه”، مضيفا: “اثمن كل التثمين مساهمته في عمل الأمم المتحدة وأقدم التعازي العميقة لعائلته وأقاربه والحكومة والشعب الروسي”.

كما قدم أعضاء مجلس الأمن تعازيهم بوفاة المندوب الروسي في بيان جاء فيه، ” يقدم أعضاء المجلس تعازيهم العميقة لعائلة المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة وللحكومة والشعب الروسي”…”إن أعضاء المجلس يعلنون الحداد على تشوركين الذي أمضى أكثر من أربعين عاما في السلك الدبلوماسي في روسيا”.

وقدم التعازي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الاثنين 20 فبراير/شباط معلنا أن الجمعية ستعقد قريبا اجتماعا غير رسمي تأبينا لمندوب روسيا فيتالي تشوركين.

وأعلن تومسون دقيقة صمت حدادا على تشوركين، قائلا: “فقدنا أحد الأفراد المحترمين والبارزين لأسرة الأمم المتحدة، الذي سيبقى اسمه في تاريخ هذه المنظمة”.

من جهته، عبر فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن صدمته للنبأ، “لقد صدمنا بالخبر.. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل وكذلك مع الحكومة الروسية”.

كما قدم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون تعازيه العميقة بوفاة المندوب الروسي.

وأعرب ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري، عن تعازيه بوفاة المندوب الروسي.

ووصفت ممثلة الولايات المتحدة نيكي هايلي تشوركين بـ”الزميل العزيز”..”على الرغم من الفترة القصيرة التي عملت فيها معه، وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظرنا إلا أنه أظهر مهنية عالية في الدفاع عن حقوق بلاده”.

من جهتها نعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني السفير الروسي الراحل، وقالت موغريني في رسالة عزاء بعثت بها إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “الاتحاد الروسي فقد أحد أبرز دبلوماسييه”.

وأشادت موغريني بتشوركين “لدوره الرائد في مجلس الأمن الدولي على مدى أكثر من 10 سنوات”، قائلة إن السفير الراحل كان أيضا محاورا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القضايا التي لا تتفق فيها عادة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي وروسيا.

يذكر، أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت مساء الاثنين 20 فبراير/شباط، عن وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك قبل يوم من عيد ميلاده الـ 65.

وشغل تشوركين المنصب الأممي منذ أبريل/نيسان عام 2006.

وسبق لتشوركين أن عمل سفيرا لروسيا لدى كندا خلال الفترة ما بين 1998 و 2003، ولدى بلجيكا خلال الفترة ما بين 1994 و 1998.

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