لأول مرة أحدث صاروخ مضاد للدبابات يشاهد في سوريا

وتبيّن هذا من صورة نشرت على شبكة الإنترنت. وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن الصورة أظهرت مروحية من طراز “كا-52” مجهزة بصواريخ “فِيخْر-1”.

مروحية “كا-52” “القاطور” (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا

وصُنع صاروخ “فِيخْر-1” لأجل الطائرات والمروحيات، وخُصص لمكافحة الدبابات والعربات المدرعة والأهداف الجوية غير السريعة. وبدئ بتزويد طائرات الجيش الروسي، وبالأخص طائرات “سو-25إم” ومروحيات “كا-52″، بصواريخ “فِيخْر-1” منذ عام 2015.

ويصل صاروخ “فِيخْر-1” إلى الهدف الذي يبعد 10 كيلومترات في زمن لا يتجاوز 28 ثانية. ويمكن إطلاقه من علو يصل إلى 4 آلاف متر.

ويقول الخبراء إن صاروخ “فِيخْر-1” لا يجد صعوبة في تفادي مضادات الطيران.