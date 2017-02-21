لأول مرة أحدث صاروخ مضاد للدبابات يشاهد في سوريا

21 فبراير, 2017 - 8:44 صباحًا المصدر: سبوتنيك
لأول مرة أحدث صاروخ مضاد للدبابات يشاهد في سوريا

بدأ في سوريا استخدام أحدث صاروخ موجه مضاد للدبابات في المنطقة.

وتبيّن هذا من صورة نشرت على شبكة الإنترنت. وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن الصورة أظهرت مروحية من طراز “كا-52” مجهزة بصواريخ “فِيخْر-1”.

مروحية كا-52 القاطور (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا
مروحية “كا-52” “القاطور” (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا

وصُنع صاروخ “فِيخْر-1” لأجل الطائرات والمروحيات، وخُصص لمكافحة الدبابات والعربات المدرعة والأهداف الجوية غير السريعة. وبدئ بتزويد طائرات الجيش الروسي، وبالأخص طائرات “سو-25إم” ومروحيات “كا-52″، بصواريخ “فِيخْر-1” منذ عام 2015.

ويصل صاروخ “فِيخْر-1” إلى الهدف الذي يبعد 10 كيلومترات في زمن لا يتجاوز 28 ثانية. ويمكن إطلاقه من علو يصل إلى 4 آلاف متر.

ويقول الخبراء إن صاروخ “فِيخْر-1” لا يجد صعوبة في تفادي مضادات الطيران.

المصدر: سبوتنيك
21 فبراير, 2017

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