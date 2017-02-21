مجزرة للتحالف الدولي بحق مدنيين في الموصل

قتل وجرح أكثر من 70 مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، أمس الاثنين، إثر قصف للتحالف الدولي استهدف مجمعا سكنيا في الساحل الأيمن لمركز نينوى شمال العراق.

وقال مصدر محلي في الموصل بأن الطيران الأمريكي التابع للتحالف الدولي ضد الإرهاب، قصف مجمعا سكنيا كاملا، في حي الشفاء غربي الموصل ضمن الساحل الأيمن، وأسفر عن مقتل نحو 24 مدنيا.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أنه بحدود 50 مدنيا أصيبوا بجروح متفاوتة، إثر القصف، مشيرا إلى أن غالبية القتلى والجرحى هم من الأطفال والنساء.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي يرتهن مئات الآلاف من المدنيين في الساحل الأيمن للموصل آخر معاقله شمال العراق، كدروع بشرية لعرقلة تقدم القوات الأمنية ولصد ضربات طيران التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت عمليات تحرير الساحل الأيمن من سيطرة “داعش”، الأحد الماضي 19 فبراير/شباط الجاري، بقيادة قوات الفرقة التاسعة من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية والحشود العشائرية.

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